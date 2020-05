Ημαθία

Σεισμός στη Βέροια

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, με εστιακό βάθος μόλις στα 10 χιλιόμετρα, γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή.

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9.32 το πρωί, αναστατώνοντας τους κατοίκους της Βέροιας και της Νάουσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βέροιας.

Η σεισμική δόνηση ήταν επιφανειακή, με το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται μόλις στα 10 χιλιόμετρα, γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους κατοίκους της Βέροιας και των γύρω περιοχών.