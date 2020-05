Τρίκαλα

Απίστευτο: Έδειρε την 77χρονη σύζυγό του την ώρα που αυτή... κοιμόταν

73χρονος ξυλοκόπησε χωρίς έλεος την ηλικιωμένη σύζυγό του. Οι γείτονες ξύπνησαν από τις κραυγές της άτυχης γυναίκας και κάλεσαν την Αστυνομία.

Ένα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην πόλη των Τρικάλων.

Ένας ηλικιωμένος επιτέθηκε στην επίσης ηλικιωμένη και την ξυλοκόπησε χωρίς έλεος και μάλιστα την στιγμή που εκείνη… κοιμόταν.

Για λόγους που δεν έχουν γίνει για την ώρα γνωστή η άτυχη 77χρονη κοιμόταν ανυποψίαστη, ο 73χρονος σύζυγός της, της επιτέθηκε και άρχισε να την χτυπάει με μανία στο κεφάλι και την κοιλιά! Οι γείτονες που άκουσαν τις κραυγές αγωνίας της άτυχης γυναίκας ειδοποίησαν την Αστυνομία και ο εκτός εαυτού ηλικιωμένος συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, ενώ η 77χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά της και παρέμεινε προληπτικά για νοσηλεία.