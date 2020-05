Αργολίδα

Κρανίδι: Αναβρασμός στην περιοχή για την δομή μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτοικοι και φορείς ζητούν την άμεση απομάκρυνση της δομής, καθώς οποιαδήποτε άλλη λύση όπως λένε θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και τη φήμη της Ερμιονίδας.

Της Λίας Κοντοπούλου

Σε αναβρασμό εξακολουθεί να βρίσκεται η περιοχή της Ερμιονίδας, μία εβδομάδα μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που λειτουργεί στο ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ.

Κάτοικοι και φορείς ζητούν την άμεση απομάκρυνση της δομής, καθώς οποιαδήποτε άλλη λύση όπως λένε θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και τη φήμη της Ερμιονίδας, ως έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Οι κάτοικοι της Ερμιονίδας μαζεύουν υπογραφές διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες υγιεινής στη δομή φιλοξενίας. Το ψήφισμα, στο οποίο θα αποτυπώνεται το πάνδημο αίτημα να απομακρυνθεί χωρίς χρονοτριβή η δομή από την περιοχή, αναμένεται να κατατεθεί στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη.

Κάτοικοι και τοπικοί φορείς δηλώνουν πως θα συνεχίσουν παράλληλα και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έως ότου το αίτημά τους για οριστική απομάκρυνση της δομής γίνει αποδεκτό.

Έλεγχοι στη δομή

Το πρωί της Παρασκευής κλιμάκιο της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας, εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας διενήργησε έλεγχο στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του ξενοδοχείου. Με έγγραφό του ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας ζήτησε τον έλεγχο μετά από έγγραφες καταγγελίες ότι έχει υπάρξει αλλοίωση των χαρακτηριστικών του βυθού.

Παράλληλα, η αστυνομία επιτηρεί την εφαρμογή της καραντίνας, έχοντας παρατάξει δυνάμεις περιμετρικά του ξενοδοχείου. Όμως οι κάτοικοι φοβούνται τυχόν διασπορά του κορονοϊού εκτός δομής, μετά το προχθεσινό σπάσιμο των μέτρων, όταν δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες ξεχύθηκαν ανεξέλεγκτα στους δρόμους.

Τελικά, η αναστάτωση στη δομή προήλθε από την έλευση κλιμακίου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, επειδή οι φιλοξενούμενοι στη δομή δεν είχαν ενημερωθεί.

Πάντως, η παραμονή 450 και πλέον μεταναστών στη δομή, χωρίς τα μέτρα του ΕΟΔΥ να έχουν καταφέρει να εξαλείψουν τις εστίες κορονοϊού, προκαλεί τη δυσφορία των κατοίκων που ζητούν την άμεση παύση της λειτουργίας της.