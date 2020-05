Τρίκαλα

Κρατούμενος χτύπησε με… τηγάνι σωφρονιστικό υπάλληλο

Πιάστηκαν στα χέρια κρατούμενοι και την... "πλήρωσε" σωφρονιστικός υπάλληλος.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Τρικάλων με σωφρονιστικό υπάλληλο να δέχεται επίθεση από Αλβανό κρατούμενο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν την περασμένη Πέμπτη, όταν Αλβανοί κρατούμενοι στην Α1 Πτέρυγα του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια.

Σωφρονιστικός υπάλληλος που έσπευσε να τους χωρίσει, δέχτηκε χτυπήματα από… τηγάνι στο κεφάλι και την πλάτη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Τρικάλων, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Το επεισόδιο όμως και ο αναβρασμός στις Φυλακές της Μπαλκούρας δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι ίδιοι κρατούμενοι φέρονται να συγκρούστηκαν ξανά χθες Παρασκευή.

Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και κατά το παρελθόν, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία να θίγει την βία που επικρατεί στις Φυλακές της χώρας επανειλημμένως, επισημαίνοντας πως οι εργαζόμενοι παραμένουν στην κυριολεξία απροστάτευτοι.

Πηγή: TV10.gr