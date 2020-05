Ηλεία

Εξαρθρώθηκαν δύο σπείρες που διακινούσαν ναρκωτικά (εικόνες)

Συνελήφθησαν εννέα άτομα σε Ηλεία και Αθήνα. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων.

Δύο σπείρες, που διακονούσαν ναρκωτικά στην Ηλεία, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πύργου, συλλαμβάνοντας σε περιοχές της Ηλείας και της Αθήνας, οκτώ άτομα, καθώς και έναν συνεργό τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η πρώτη σπείρα αποτελούνταν από έξι άνδρες και μια γυναίκα, που είχαν διακινήσει τους τελευταίους εννέα μήνες, τουλάχιστον ενάμισι κιλό κοκαΐνης.

Όσον αφορά στον τρόπο δράσης της σπείρας, ένας άνδρας είχε κεντρικό ρόλο στην διακίνηση της κοκαΐνης στην Ηλεία, ενώ προμηθεύονταν τα ναρκωτικά από έναν αλλοδαπό άνδρα, μέλος της σπείρας, που βρισκόταν στην Αθήνα. Όμως, σε περίπτωση που δεν μπορούσε να μεταβεί στην Αθήνα για να παραλάβει και να μεταφέρει τις ναρκωτικές ουσίες, χρέη “μεταφορέα” εκτελούσαν δύο άλλα μέλη της σπείρας. Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών στην Ηλεία, γινόταν από τα υπόλοιπα τρία μέλη της σπείρας, ενώ όπως προέκυψε από τις έρευνες, η διακίνηση των ναρκωτικών γινόταν ακόμη και μέσα από συνεργείο αυτοκινήτων και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σχετικά με την δεύτερη σπείρα, αποτελούνταν από δύο άνδρες -ένας εκ των οποίων συμμετείχε και στην πρώτη σπείρα- οι οποίοι τους τελευταίους εννέα μήνες, είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 240 αγοραπωλησίες κοκαΐνης.

Μάλιστα, το κοινό μέλος των δύο σπειρών, λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ως “κέντρο” για τις παραγγελίες των ναρκωτικών ουσιών.

Σε ό,τι αφορά τον συνεργό των δραστών, που είναι συγγενικό πρόσωπο δύο εκ των μελών της σπείρας, συνελήφθη τη στιγμή που μετέφερε με εκσκαφέα μια μεταλλική ντουλάπα σε σημείο εναπόθεσης απορριμμάτων. Σε έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί βρήκαν στο εσωτερικό της ποσότητες κάνναβης και ηρωίνης, ζυγαριές, καθώς και ένα τελάρο με φυτά κάνναβης.

Ειδικότερα, σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, στα αυτοκίνητά τους και στην ντουλάπα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων, 472 γραμμάρια κάνναβης σε εννέα συσκευασίες, 41,5 γραμμάρια ηρωίνης, 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης σε εννέα συσκευασίες, 22 φυτά κάνναβης, ένα αεροβόλο πιστόλι με μεταλλικά σφαιρίδια, ένα στιλέτο τύπου πεταλούδας, ζυγαριές, το χρηματικό ποσό των 4.080 ευρώ κ.ά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.