Ζάκυνθος

Αστυνομικός σκύλος... “μύρισε” εργαστήριο ναρκωτικών

Είχαν μετατρέψει σπίτι σε εργαστήριο παρασκευής και νόθευσης ναρκωτικών ουσιών. Δύο συλλήψεις.

(φωτογραφία αρχείου)

Εργαστήριο παρασκευής ναρκωτικών ουσιών, μέσω προσμείξεων και νοθεύσεων εντόπισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ζακύνθου, στο χωριό Βουγιάτο, γεγονός που είχε ως συνέπεια τη σύλληψη ενός 28χρονου και μιας 33χρονης.

Οι αστυνομικοί, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και διασταύρωση πληροφοριών με τις οποίες εξακριβώθηκε ο ακριβής τρόπος δράσης των δύο συλληφθέντων στη διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν στον εντοπισμό της οικίας, όπου φέρονται να είχαν εγκαταστήσει το εργαστήριο επεξεργασίας και επανασυσκευασίας κοκαΐνης.

Στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν ο 28χρονος και η 33χρονη, εντοπίστηκαν -με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών- παρασκευαστήριο ναρκωτικών με τη χρήση μιας υδραυλικής σιδερένιας πρέσας και ακόμα 303 γραμμάρια κοκαΐνης, μεταλλικά καλούπια κατάλληλα για συμπίεση και συσκευασία ποσοτήτων ναρκωτικών, ποσότητες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους 521 γραμμαρίων, μείγμα λευκής σκόνης και κρυστάλλων, βάρους 1.248 γραμμαρίων καθώς και υγρών διαιθυλικού αιθέρα, ακετόνης και αιθανόλης, κατάλληλες για την πρόσμιξη και νόθευση ναρκωτικών.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.