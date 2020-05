Ηράκλειο

Αστυνομικοί… “ξέθαψαν” ηρωίνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσαν στα “δίχτυα” της Αστυνομίας διακινητές ναρκωτικών. Τι βρήκαν στα σπίτια των δραστών.

Δύο Αλβανοί ηλικίας 36 και 33 ετών έπεσαν στα “δίχτυα” της Αστυνομίας στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 800 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου.

Η σύλληψη των δύο αλλοδαπών έγινε χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Αρχικά εντοπίστηκε ο ένας αλλοδαπός να πηγαίνει σε περιοχή των Ενετικών Τειχών όπου είχε κρύψει τα ναρκωτικά και συνελήφθη, και στη συνέχεια συνελήφθη και ο άλλος.

Σε έρευνα των αστυνομικών στον υπαίθριο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 συσκευασίες ηρωίνης σε μορφή βράχου συνολικού βάρους 807,1 γραμμαρίων. Η ηρωίνη ήταν μέσα σε γυάλινα βάζα.

Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια των δύο ανδρών όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ ως προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ιδιόχειρες σημειώσεις και 2 κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση γίνεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου , ενώ οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Πηγή: ekriti