Αχαΐα

Θρίλερ για γυναίκα οδηγό: την καταδίωξαν ληστές!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδίωξαν Διευθύντρια των ΕΛΤΑ ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν το παιδί της. Η γυναίκα είχε μαζί της χρήματα για πληρωμή συντάξεων και επιδομάτων.

Τον εφιάλτη έζησε ενώ οδηγούσε στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου η Διευθύντρια των ΕΛΤΑ στα Σταγέικα Αχαΐας.

Για δύο περίπου χιλιόμετρα δύο ληστές που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού την απειλούσαν με όπλο και μάλιστα ο ένας έπεσε πάνω στο καπό του οχήματός της για να την σταματήσει.

Η Μάνθα Γκοτσοπούλου κράτησε την ψυχραιμία της αν και στο αυτοκίνητο βρισκόταν και το μόλις 2 ετών παιδί της. Οδήγησε με δυσκολία μέχρι το χωριό της αν και οι ληστές ήταν αδίστακτοι και την ακολούθησαν ακόμα και εκεί. Όμως όταν είδαν ότι μαζευόταν κόσμος, μετά και από έκκληση της γυναίκας, έφυγαν.

Η ίδια θα πλήρωνε το πρωί συντάξεις και επιδόματα, κάτι που φαίνεται πως οι δράστες γνώριζαν. Οι αστυνομικοί “χτένισαν” την περιοχή αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο άνδρες.