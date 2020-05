Χανιά

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο

Μία γυναίκα έχασε την ζωή μετά από τροχαίο.

Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμο της Κρήτης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών μια γυναίκα που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο το οποίο συνέβη στην λεωφόρο Μουρνιών, τελικά υπέκυψε στα βαριά τραύματά της.

Υπενθυμίζεται πως το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 21:30, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και με μεγάλη σφοδρότητα στην λεωφόρο Μουρνιών.

Η συνεπιβάτιδα του ενός αυτοκινήτου διεκομίσθη αμέσως με βαριά τραύματα στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ και οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Δυστυχώς λίγη ώρα μετά η άτυχη γυναίκα δεν κατάφερε να μείνει στην ζωή.

Πηγή: flashnews.gr