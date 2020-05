Χανιά

“Έσπειρε” τον τρόμο ληστής με… τσεκούρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ηλικιωμένος. Οι φωνές του «σήκωσαν» στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά.

Στο πόδι σηκώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι περίοικοι στην περιοχή των Δικαστηρίων στα Χανιά, από τις φωνές ενός άντρα που καλούσε σε βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένοικο σπιτιού, ο οποίος έντρομος άρχισε να φωνάζει όταν αντιλήφθηκε έναν άντρα να προσπαθεί να σπάσει την πόρτα του σπιτιού με ένα τσεκούρι.

Γείτονες ενημέρωσαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, αλλά όταν έφτασαν στο σπίτι, ο επίδοξος διαρρήκτης είχε εξαφανιστεί.

Πηγή: flashnews.gr