Ξάνθη

Στα “λευκά” από το χαλάζι η Ξάνθη (εικόνες)

Χαλάζι και ανεμοστρόβιλοι στην περιοχή. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και φρεάτια ξεχείλισαν.

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής, στην Ξάνθη.

Λίγο μετά τις 11:00 οι ουρανοί «άνοιξαν» με τη βροχή να κάνει αισθητή την παρουσία της, ενώ ακολούθησε χαλάζι.

Στην Επαρχιακή Οδό Ξάνθης Πετεινού η χαλαζόπτωση ήταν τόσο έντονη που οι δρόμοι θύμιζαν χιονισμένο τοπίο. Οι οδηγοί ακινητοποίησαν τα οχήματα τους στην άκρη του δρόμου περιμένοντας να σταματήσει το έντονο χαλάζι, που έφτανε σε μέγεθος καρυδιού.

Μέσα στην πόλη οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με αρκετά φρεάτια να ξεχειλίζουν.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή θα συνεχιστούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Δύο ανεμοστρόβιλοι

Λίγο πριν την έναρξη των έντονων καιρικών φαινομένων στην Ξάνθη, έκαναν την εμφάνιση τους δύο ανεμοστρόβιλοι στην περιοχή.

Οι ανεμοστρόβιλοι εντοπίστηκαν στον ουρανό της πόλης και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν ζημιές.

Πηγή: xanthinea