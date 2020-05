Θεσσαλονίκη

Καταδρομική επίθεση σε σούπερ μάρκετ (εικόνα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζημιές μετά την πορεία αντιεξουσιαστών στην Θεσσαλονίκη.

(φωτογραφία αρχείου)

"Γυαλιά – καρφιά" τα έκαναν κουκουλοφόροι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε σούπερ μάρκετ στην οδό Ιασωνίδου, στην Θεσσαλονίκη.

Οι βανδαλισμοί έγιναν λίγο μετά την ολοκλήρωση απρογραμμάτιστης πορείας που έκανε ομάδα 50 αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τη λήξη της πορείας κάποιοι από τους συμμετέχοντες που φορούσαν κουκούλες έκαναν καταδρομική επίθεση στο σούπερ μάρκετ σπάζοντας την τζαμαρία του και στη συνέχεια έφυγαν, χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές σε άλλα σημεία.

Πηγή: grtimes