Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδρομική και σπάσιμο μαγαζιών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με κράνη και ρόπαλα κινήθηκαν σε δρόμο πάνω στον οποίον έσπασαν βιτρίνες.

Φθορές σε τζαμαρίες καταστημάτων στην οδό Ολυμπιάδος, στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσαν άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής.

Γύρω στις 22:15, περίπου 15 άτομα με κράνη και ρόπαλα κινήθηκαν επί της οδού Ολυμπιάδος και έσπασαν τις τζαμαρίες σούπερ μάρκετ και διαγνωστικού κέντρου.

Αμέσως οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ, αλλά και των ομάδων Ζ, ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Φωτογραφίες, βίντεο: thestival.gr