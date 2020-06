Ηλεία

Εγκεφαλικά νεκρή νεαρή λίγο μετά τον τοκετό

Αντί να κρατά το μωρό της αγκαλιά, βρίσκεται στην Εντατική.

Αγωνία για την 27χρονη γυναίκα που λίγο αφού γέννησε έμεινε εγκεφαλικά νεκρή.

Η Δώρα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι στις 18 Μαΐου σε δημόσιο νοσοκομείο της περιοχής.

Η ίδια με τον σύζυγό της διαμένουν στο Τραγανό, κοντά στο Βαρθολομιό, και αυτό ήταν το πρώτο τους μωρό. Τώρα όμως, όλοι προσεύχονται να συνέλθει και να το κρατήσει στην αγκαλιά της.

Η γυναίκα πήγε στις 18 Μαΐου για να κάνει το προεγχειρητικό έλεγχο και να γεννήσει την επομένη με προγραμματισμένο ραντεβού για καισαρική. Ο γιατρός της είπε, όμως, ότι είχε συσπάσεις μήτρας και την έβαλε στο χειρουργείο διενεργώντας μόνο το τεστ για τον κορονοϊό, που είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις, βάσει πρωτοκόλλου.

Η κοπέλα έφερε στον κόσμο το αγοράκι της και λίγο αργότερα, αντί να το κρατά αγκαλιά, ήταν εγκεφαλικά νεκρή, μετά από ανακοπή καρδιάς, όπως είπαν στον σύζυγό της οι γιατροί.

Ο ίδιος και η κοπέλα ήταν μαζί από το Λύκειο, παντρεύτηκαν πριν από πέντε μήνες με πολιτικό γάμο και το καλοκαίρι επρόκειτο να κάνουν το θρησκευτικό τους.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα «Πατρίς» η δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννα Παναγοπούλου, είπε:

«Μιλάμε για μια κοπέλα 27 ετών, ένα κορίτσι το οποίο πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο να γεννήσει το πρώτο της παιδάκι. Μάλιστα επειδή γνώρισα προσωπικά την οικογένεια -μια πραγματικά πολύ δεμένη οικογένεια- σας λέω ότι η κοπέλα δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας ποτέ, ήταν υγιέστατη, δεν είχε κάποιο βεβαρημένο ιστορικό. Μάλιστα, όπως μου ανέφερε και η μητέρα της, είχε την οικονομική δυνατότητα να πάει και σε ιδιωτικό μαιευτήριο να γεννήσει. Όμως όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό της έδωσε εμπιστοσύνη και πίστη στο Δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το κορίτσι δηλαδή είπε: Εγώ θα πάω να γεννήσω στο Δημόσιο νοσοκομείο για να είμαι πολύ πιο ασφαλής, λόγω των κρουσμάτων του κορονοϊού. Και την ημέρα που πήγε στο νοσοκομείο δεν είχε πάει για να γεννήσει, θα γεννούσε μία μέρα μετά, Πήγε λοιπόν στις 18 Μαΐου, για να υποβληθεί στην εξέταση για τον covid 19, στην οποία υποβάλλονται όλες οι ετοιμόγεννες λόγω της περίσταση αυτής, καθώς και στις προγεννητικές εξετάσεις. Όμως ενημέρωσαν τον σύζυγό της ότι πρέπει να γίνει ο τοκετός την ίδια μέρα. Πράγματι το κορίτσι γέννησε».

Και η δικηγόρος συνέχισε: «Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, 3.400 γραμμάρια, αλλά ενώ ο γιατρός τους είπε αρχικά ότι είναι καλά στην υγεία της, μετά τους είπε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ότι έχει διασωληνωθεί, και ότι εισήχθη στην εντατική. Και από την ημέρα εκείνη μέχρι σήμερα για δέκα μέρες, το κορίτσι αυτό δίνει για τη ζωή του, παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, και πριν δύο μέρες δυστυχώς, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι έχει νεκρώσει ο εγκέφαλός της».