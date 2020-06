Χανιά

“Σκουπιδότοπος” το Ενετικό Λιμάνι

Τριάντα τόνους σκουπίδια έβγαλαν εθελοντές που καθάρισαν το λιμάνι των Χανίων.

Τριάντα τόνους σκουπίδια, εκ των οποίων οι 10 ήταν ελαστικά και μπαταρίες, ανασύρθηκαν από τον βυθό του Ενετικού Λιμανιού στα Χανιά, στο πλαίσιο της δράσης καθαρισμού που οργάνωσε το Σάββατο 30 Μαΐου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Στη δράση συμμετείχαν εκατοντάδες εθελοντές, τους οποίους ευχαρίστησε ο Δήμος, με σημερινή ανακοίνωσή του.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τονίζει ότι η συγκεκριμένη δράση θα καθιερωθεί σε σταθερή βάση και επισημαίνει: «Ευχαριστούμε από καρδιάς, όλους όσοι συνέβαλλαν σε αυτήν την προσπάθεια. Η δράση θα επαναλαμβάνεται σε σταθερή βάση, με ευθύνη του Δημοτικού μας Λιμενικού Ταμείου. Προστατεύουμε αυτό που αγαπάμε και το αποδείξαμε όλοι μαζί».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλης Κοτσιφάκης, αναφέρει ότι μέσω της συγκεκριμένης δράσης αποδείχθηκε πως «όλοι μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την οικολογική μας συνείδηση, να συμβάλουμε στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και να διασφαλίσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά». «Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ορόσημο για την έμπρακτη ευαισθητοποίηση όλων μας, θα θεσμοθετηθεί και θα επαναλαμβάνεται δύο φορές ετησίως με ευθύνη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου», προσθέτει.