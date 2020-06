Μαγνησία

Σοκ: Γιος χτύπησε αλύπητα την μητέρα του

Η γυναίκα κατήγγειλε το παιδί της για ξυλοδαρμό. Σε βάρος του υπέβαλε μήνυση...

Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο.

Γιος επιτέθηκε στην μητέρα του με χαστούκια και σπρωξίματα επειδή η δεύτερη δεν του έδινε χρήματα για να βγει για καφέ.

Ο νεαρός άρχισε να χτυπάει στο πρόσωπο τη μητέρα του, να την σπρώχνει, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει κάτω και να τραυματιστεί. Όταν απευθύνθηκε στο Α.Τ. Βόλου για να καταγγείλει το συμβάν έφερε μώλωπες στο πρόσωπο, στον ώμο της και στη γνάθο.

Κατήγγειλε τον γιο της για ξυλοδαρμό. Σε βάρος του υπέβαλε μήνυση και άμεσα κινήθηκαν οι αστυνομικοί και προχώρησαν στη σύλληψη του γιου ο οποίος κρατείται και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα για να του απαγγείλει κατηγορίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός προκαλεί επεισόδιο. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και ενδεχομένως και πρόβλημα αλκοολισμού και συχνά ξεσπά με βίαιο τρόπο.

Το χθεσινό ήταν το πέμπτο κατά σειρά συμβάν ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφει για τον μήνα Μάιο το αστυνομικό δελτίο.

Πηγή: taxydromos.gr.