Εκρηκτικός μηχανισμός στον Δημήτρη Σταμάτη: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους δύο συλληφθέντες έξω από το σπίτι του πρώην Υπουργού.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι δύο νεαροί που κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να ενεργοποιήσουν εκρηκτικούς- εμπρηστικούς μηχανισμούς στην πυλωτή πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου διαμένει ο πρώην υπουργός και νυν πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δημήτρης Σταμάτης

Απολογούμενοι, οι δύο κατηγορούμενοι (27 και 28 ετών) αποδέχθηκαν, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ αρνήθηκαν τις πράξεις που τους καταλογίζει το κατηγορητήριο. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό τους όρους της αυτοπρόσωπης εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ, στον καθένα.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για συνολικά οκτώ πράξεις και ειδικότερα, κατά περίπτωση, για απόπειρα έκρηξης με κίνδυνο για άνθρωπο, απλή συνέργεια στην απόπειρα έκρηξης, κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού, συμμορία, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικής ουσίας για ίδια αποκλειστικά χρήση (οι δύο πρώτες σε βαθμό κακουργήματος και οι υπόλοιπες πλημμεληματικές).

Όπως και κατά την πρώτη μεταγωγή τους στα δικαστήρια, την περασμένη Πέμπτη, όταν τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, έτσι και σήμερα ισχυρά ήταν τα αστυνομικά μέτρα, ενώ συγκέντρωση πραγματοποίησαν έξω από το δικαστικό μέγαρο άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους διωκόμενους.

Η σύλληψή τους είχε γίνει ένα 24ωρο νωρίτερα από αστυνομικούς της κρατικής ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Αρχικά έπεσε στα χέρια τους ο 27χρονος, την ώρα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, άφηνε στο έδαφος -από σακίδιο πλάτης που κουβαλούσε πάνω του- δύο αυτοσχέδιους μηχανισμούς, τους οποίους φέρεται πως επιχείρησε να ενεργοποιήσει με χρήση φλόγας. Ο 28χρονος συγκτατηγορούμενός του, που φαίνεται να παρακολουθούσε την πολυκατοικία και τον περιβάλλοντα χώρο κινούμενος με ποδήλατο, συνελήφθη αργότερα στην οδό Κασσάνδρου, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση σε τέσσερα διαμερίσματα, στην Άνω Πόλη, όπου φαίνεται να διέμεναν τον τελευταίο καιρό. Από τα συγκεκριμένα διαμερίσματα κατασχέθηκαν τέσσερις πυροτεχνικές συσκευές, μία χειροβομβίδα- δακρυγόνο, μία σφεντόνα και τρία μεταλλικά μπουλόνια, πλαστικές φιάλες με εύφλεκτο υλικό, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, σπρέι πιπεριού, ποσότητες κάνναβης, όπως επίσης φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (usb), κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές, το περιεχόμενο των οποίων εξετάζεται.