Δωδεκανήσα

Τεράστιες ζημιές από την κακοκαιρία στην Λέρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλημμύρισαν σπίτια, εμπορικά καταστήματα, υπερχείλισαν χείμαρροι και ρέματα.

Σοβαρές ζημιές από ισχυρή βροχόπτωση έχει υποστεί σήμερα το νησί της Λέρου. Λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί, ο δήμαρχος του νησιού, Μιχάλης Κόλιας, ζητά να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο αίτημα του προς τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά και στον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, ο δήμαρχος Λέρου αναφέρει τα εξής: «Μετά τη σημερινή θεομηνία που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει το νησί της Λέρου, σας ενημερώνω ότι έχουν πλημμυρίσει οικίες, εμπορικά καταστήματα, υπερχείλισαν χείμαρροι και ρέματα, ενώ και το οδικό δίκτυο του νησιού έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Κατόπιν αυτών σας καλώ όπως μεριμνήσετε με σχετική σας εισήγηση (άρθ. 11και12 του Ν.3013/2002), προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί η Λέρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Φωτογραφίες: lerosnews.gr