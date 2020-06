Φθιώτιδα

Μετωπική σύγκρουση σε παράδρομο της Εθνικής Οδού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή σύγκρουση στον παράδρομο της Εθνικής. Οι εικόνες από το σημείο.

Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Το τροχαίο έγινε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση προς την Ανθήλη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, τραυματίστηκε το ζευγάρι Ρομά που επέβαινε στο δεύτερο όχημα, το οποίο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.

Προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης διενεργεί το Τμήμα τροχαίας Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr