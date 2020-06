Ρεθύμνου

Έκανε… “ντελίβερι” κοκαΐνη (εικόνες)

Κατασχέθηκε ποσότητα του ναρκωτικού καθώς και η μοτοσικλέτα.

Συνελήφθη, στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, Έλληνας κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης εντοπίστηκε ο άνδρας να μεταβαίνει σε υπαίθριο χώρο (καβάντζα) όπου είχε αποκρύψει ναρκωτικές ουσίες μέσα σε πλαστικά κουτιά και ακολούθησε η σύλληψη του.

Σε έρευνα που ακολούθησε στον υπαίθριο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού βάρους 390 γραμμαρίων.

Επιπλέον, από τη διενεργηθείσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.815 ευρώ ως προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.