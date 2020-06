Αχαΐα

Κατεπείγουσα έρευνα για τη λεχώνα που έμεινε εγκεφαλικά νεκρή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθύνες για την κατάσταση της υγείας της άτυχης γυναίκας θα αναζηθούν μέσω της έρευνας.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό της λεχώνας που έμεινε εγκεφαλικά νεκρή, λίγο αφού γέννησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, διέταξε ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η 27χρονη γέννησε στις 18 Μαΐου ένα υγιέστατο αγοράκι και λίγο μετά τον τοκετό υπέστη ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα να μείνει εγκεφαλικά νεκρή.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, πήγε μία μέρα πριν από τον προγραμματισμένο τοκετό, ώστε να υποβληθεί σε έλεγχο για κορονοϊό και προεγχειρητικό έλεγχο, μπήκε όμως εσπευσμένα για να γεννήσει.

Μετά τη γέννα ενημέρωσαν ότι είναι καλά στην υγεία της, στη συνέχεια ότι διασωληνώθηκε και εισήχθη στην Εντατική και δέκα μέρες μετά, οι γιατροί είπαν στην οικογένεια ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η κοπέλα δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ούτε βεβαρημένο ιστορικό, αλλά ήταν απολύτως υγιής.

Η απόφαση του Διοικητή 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Σήμερα την 02-06-2020 ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση αναφορικά με περιστατικό επιτόκου, η οποία αφού υπεβλήθη σε καισαρική τομή την 18-05-2020, εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν.Π., προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, περιστάσεις, αιτίες και τυχόν λάθη και παραλείψεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού.