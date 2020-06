Θεσσαλονίκη

Εξαφάνιση θρίλερ: απολογείται ο 38χρονος κατηγορούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξετυλίγεται το «κουβάρι» της υπόθεσης που ξεκίνησε πριν από 2.5 χρόνια! Τι υποστηρίζει ο 38χρονος ύποπτος.

Στο γραφείο της 2ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογείται από το πρωί ο 38χρονος που κατηγορείται ως δράστης δολοφονίας 40χρονης τοξικομανούς, το πτώμα της οποίας φέρεται να εξαφάνισε πριν από 2.5 χρόνια.

Ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο 38χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιόν της, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης και το θύμα ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Τα ίχνη της 40χρονης χάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 από τη Σταυρούπολη όπου διέμενε μόνη της και αρχικά θεωρήθηκε ότι έχασε τη ζωή της από ναρκωτικά. Τα στοιχεία όμως που συνέλεξαν οι διωκτικές αρχές φαίνεται να οδήγησαν στην εκδοχή του εγκλήματος, ενώ ύστερα από άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών της γυναίκας, αλλά και της χρήσης των τραπεζικών καρτών της -που συνέχιζαν να «κινούνται» ενώ ήταν εξαφανισμένη- βρέθηκε στο «κάδρο» των Αρχών ο 38χρονος. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Αστυνομία, ο ίδιος επιχείρησε να σκηνοθετήσει υποτιθέμενη φυγή της 40χρονης στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα κατηγορείται ότι αφαιρούσε όσα χρήματα έβρισκε στις τραπεζικές της κάρτες.

Κατά την προανακριτική του εξέταση φέρεται να ισχυρίστηκε πως ύστερα από χρήση ναρκωτικών που έκανε μαζί της στο σπίτι του, στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, την πέταξε αναίσθητη σε σωρό με μπάζα. Ο παραπάνω ισχυρισμός, όμως, κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και η εκδοχή που ερευνάται με βάση το προανακριτικό υλικό που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί είναι ο 38χρονος να σκότωσε πρώτα τη γυναίκα και στη συνέχεια να την παρέδωσε στην πυρά, προκειμένου να εξαφανίσει κάθε ίχνος της.

Η εκδοχή αυτή ενισχύεται, κατά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, από μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος που φέρεται να αγόρασε σε διάστημα που συμπίπτει χρονικά με την εξαφάνιση, αλλά κι από «ίχνη» που άφησε στον υπολογιστή του (αναζήτηση τρόπων εξαφάνισης πτώματος, όπως και του τι συμβαίνει σε ένα πτώμα μετά τον θάνατο). Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματός της, όπως επίσης και ένα θερμαντικό μέσο που εξετάζεται εργαστηριακά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η επισταμένη και πολύμηνη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 38χρονου ημεδαπού για ανθρωποκτονία σε βάρος γυναίκας στην περιοχή του Φιλύρου, δυνάμει σχετικού Εντάλματος κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης εξαφάνισης 40χρονης ημεδαπής το Δεκέμβριο του 2018, η οποία διέμενε στην περιοχή της Σταυρούπολης και έπειτα από την αξιοποίηση του συλλεχθέντος υλικού και την εξέταση του 38χρονου προέκυψε ότι, την 28-12-2018 ευρισκόμενοι στην οικία του τελευταίου στην περιοχή του Φιλύρου, η γυναίκα απεβίωσε και ακολούθως ο 38χρονος απέκρυψε τη σορό της.

Στη συνέχεια μετέβη στην οικία της 40χρονης στην περιοχή της Σταυρούπολης απ’ όπου αφαίρεσε κάρτες ανάληψης και άλλα προσωπικά της αντικείμενα προβαίνοντας τμηματικά σε αναλήψεις χρηματικού ποσού και σε οικονομικές συναλλαγές με διάφορες επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 38χρονος προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του, επιχείρησε να σκηνοθετήσει υποτιθέμενη φυγή της γυναίκας στο εξωτερικό.Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος της 40χρονης και ένα καλοριφέρ που αφαίρεσε από το διαμέρισμά της. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό της σορού.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης.