Ρεθύμνου

Αιματηρή συμπλοκή στα Ζωνιανά

Δύο τραυματίες, ο ένας από σφαίρα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός στην Αστυνομία.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία, μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου.

Ένας άντρας 57 ετών διακομίστηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων με τραύμα από σφαίρα στην περιοχή της λεκάνης. Στην συνέχεια, και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει το flashnews.gr, όλα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό κατά τον οποίο ένας άνδρας τραυματίστηκε από χτυπήματα στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, συγγενής του τραυματία πήγε να ζητήσει τον λόγο, με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί και να τραυματισθεί από σφαίρα στο ύψος της λεκάνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο τραυματίες είναι εκτός κινδύνου, ενώ ο άνδρας που πυροβόλησε έχει εξαφανιστεί και αναζητείται.