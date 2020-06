Ρεθύμνου

Αναβρασμός στα Ζωνιανά για τη νέα αιματηρή συμπλοκή

Η ενέδρα, ο ξυλοδαρμός και η δολοφονική απόπειρα με τα καλάσνικοφ, λίγο καιρό μετά το διπλό φονικό στα Ανώγεια με θύματα τους Λευτέρη Καλομοίρη και Γιώργο Ξυλούρη.

Αναταραχή επικρατεί στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου μετά το νέο αιματηρό επεισόδιο στο οποίο τραυματίστηκαν δύο αδέρφια από τα Ζωνιανά, ο ένας από ξυλοδαρμό και ο δεύτερος από πυροβολισμό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες όλα ξεκίνησαν στο δρόμο προς Αξό, όπου στον ένα αδερφό είχαν στήσει "ενέδρα" δύο συγχωριανοί του και τον χτύπησαν με ξύλα. Στη συνέχεια ο 54χρονος αδερφός του θύματος του ξυλοδαρμού, επιχείρησε να ζητήσει το λόγο, πηγαίνοντας στα Ζωνιανά και αναζητώντας τους στο σπίτι τους.

Εκεί έπεσαν πυροβολισμοί από καλάσνικοφ, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive! Μάλιστα οι οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 54χρονος θα μπορούσε να είναι νεκρός, με βάση τους κάλυκες από καλάσνικοφ που βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος.

Ο 54χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα μεταξύ του ιερού οστού και του κόκκυγα και κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στα Ζωνιανά βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τους φερόμενους δράστες να διαφεύγουν μέχρι αυτή την ώρα.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να επιδεινώσει το ήδη βαρύ κλίμα στην περιοχή, μετά και το διπλό φονικό στα Ανώγεια με θύματα τους Λευτέρη Καλομοίρη και Γιώργο Ξυλούρη.