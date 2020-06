Φθιώτιδα

Νεκρός σωφρονιστικός σε σοκαριστικό τροχαίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάδελφοί του έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του συγκλονιστικού τροχαίου δυστυχήματος.

Καθ’οδόν προς τη δουλειά του έχασε τη ζωή του σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών Δομοκού.

Ο 40χρονος εκλήθη να πάει εκτάκτως στη δουλειά του, το απόγευμα της Τρίτης, ενώ ο δρόμος Λαμίας – Δομοκού ήταν ολισθηρός μετά από βροχή.

Ξαφνικά και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 40χρονος έχασε τον έλεγχο του αγροτικού αυτοκινήτου του, ξήλωσε μια πινακίδα, έριξε μια κολώνα φωτισμού και άρχισε να κάνει τούμπες.

Ο άνδρας, που προφανώς δε φορούσε ζώνη, εκτοξεύτηκε από το αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του ακαριαία από το σφοδρό χτύπημα.

Συνάδελφοί του που βρέθηκαν στο σημείο, καθώς είχαν όλοι κληθεί εκτάκτως στη δουλειά τους και πήγαιναν από τον ίδιο δρόμο, έσπευσαν να βοηθήσουν, όμως ήταν πλέον αργά.

Διασώστε του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο και παρέλαβαν τον άτυχο οδηγό, απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας ενός παιδιού

Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου

Πηγή: lamiareport.gr