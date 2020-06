Θεσσαλονίκη

Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών υπό την απειλή μαχαιριού!

Ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, απέσπασε χρηματικό ποσό από το ταμείο της επιχείρησης!

Τρόμος τα ξημερώματα στην ανατολική Θεσσαλονίκη!

Ένας άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του απείλησε με μαχαίρι ιδιοκτήτη καταστήματος ψιλικών, προκειμένου να αποσπάσει τα χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.

Εκείνη τη στιγμή όμως στο ταμείο βρίσκονταν μόνο 50 ευρώ, τα οποία και άρπαξε πριν τραπεί σε φυγή.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 3:00 τα ξημερώματα σε κατάστημα ψιλικών που βρίσκεται επί της οδού Δελφών, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης αναζητείται.