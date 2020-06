Λασιθίου

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Στον ρυθμό των Ρίχτερ συνεχίζει να χορεύει η Κρήτη. Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ισχυρότερο εκτεμά τον σεισμό το Ευρωμεσογειακό.

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τρία λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην Κρήτη.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 100 χιλιόμετρα νότια της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα, γι αυτό και η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σχεδόν σε όλο το νησί.

Στα 4,9 Ρίχτερ εκτιμά το μέγεθος του σεισμού το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.