Σέρρες

Προμαχώνας: Τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία στο τελωνείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομαλοποιείται η κατάσταση στο συνοριακό φυλάκιο. Σε καραντίνα επτά ημερών όσοι εισέρχονται και όσοι εξέρχονται των ελληνικών συνόρων.

Ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν χθες στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα αυτοκίνητα από την Ελλάδα που ήθελαν να περάσουν στη γειτονική Βουλγαρία με το άνοιγμα των συνόρων, ωστόσο σήμερα η κατάσταση φαίνεται να έχει ομαλοποιηθεί.

Από νωρίς το πρωί σήμερα, όπως τονίζουν στελέχη του αστυνομικού τμήματος Προμαχώνα, η κατάσταση με τη ροή των αυτοκινήτων έχει ομαλοποιηθεί απόλυτα καθώς υπάρχει πλέον ενημέρωση ότι όσοι εισέρχονται και όσοι εξέρχονται των ελληνικών συνόρων θα μπαίνουν σε καραντίνα επτά ημερών. Πλέον, οι οδηγοί των επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων δηλώνουν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία, μαζί με τη διεύθυνση κατοικίας- παραμονής τους και το τηλέφωνό τους σε περίπτωση που χρειαστεί οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Χθες σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων στο συνοριακό φυλάκιο απ' όσους δεν είχαν έγκαιρα ενημερωθεί.

Σύμφωνα με υπαλλήλους της Αντιπεριφέρειας Σερρών μόνο χθες από την αρχή της ημέρας διακινήθηκαν περί τα 1.500 αυτοκίνητα μέσω του συνοριακού φυλακίου του Προμαχώνα προς τη Βουλγαρία. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αστυνομικοί, η σημερινή ροή των αυτοκίνητων είναι η κανονική για την εποχή.

Φωτογραφίες: infonews24.gr