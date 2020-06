Ρεθύμνου

Ζωνιανά: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε

Νέα στοιχεία για το αιματηρό επεισόδιο. «Αστακός» τα Ζωνιανά. Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 54χρονο .

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το αιματηρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στα Ζωνιανά όπου τραυματίστηκαν δύο αδέρφια, 45 και 54 χρονών μετά από συμπλοκή με μέλη γνωστής οικογένειας στην περιοχή.



Σε δύο… πράξεις η συμπλοκή

Σύμφωνα με το cretapost.gr, το αιματηρό περιστατικό έγινε σε… δύο πράξεις. Η πρώτη πράξη συνέβη στην περιοχή Αξός στον Μυλοπόταμο, χθες αργά το απόγευμα, όταν μέλη γνωστής οικογένειας των Ζωνιανών συναντήθηκαν με τον 45χρονο άνδρα.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σημειώθηκε έντονη λογομαχία ενώ δεν άργησαν ν’ ανάψουν τα αίματα με τον έναν δράστη να παίρνει την κατσούνα του και να ξυλοκοπά άγρια στο κεφάλι τον 45χρονο ενώ στη συνέχεια έφυγε με την παρέα του από το σημείο.



Η δεύτερη πράξη, εκτυλίχθηκε στα Ζωνιανά όταν ο 54χρονος αδερφός του 45χρονου έμαθε για την επίθεση που δέχθηκε από τα συγκεκριμένα μέλη της γνωστής οικογένειας.



Τότε, πήγε και τους βρήκε και άρχισε νέος γύρος λογομαχιών και καυγάδων. Η υπόθεση ξέφυγε για μία ακόμα φορά καθώς βγήκαν και… όπλα με αποτέλεσμα ο 54χρονος να τραυματιστεί από σφαίρα στην λεκάνη και συγκεκριμένα στον κόκκυγα.

Ο 54χρονος έπεσε αιμόφυρτος ενώ τα μέλη της γνωστής οικογένειας έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε – «Αστακός» τα Ζωνιανά

Οι αστυνομικές αρχές από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν τις έρευνες κάνοντας αυτοψία στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι δύο επεισοδιακές σκηνές ενώ πήραν και καταθέσεις τόσο από τους τραυματίες όσο και από κατοίκους.

Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα από το αιματηρό περιστατικό οι αστυνομικοί κατάφεραν και ταυτοποίησαν τον δράστη ο οποίος είναι ένας 25χρονος άνδρας. Ήδη έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.



Την ίδια ώρα, στα Ζωνιανά από χθες το βράδυ υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία υπό τον φόβο της βεντέτας.

Βέβαια, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα πράγματα φαίνεται πως είναι ήρεμα στην περιοχή.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 54χρονο

Oι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων κι από εκεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Ο 45χρονος έφερε θλαστικά τραύματα στο κεφάλι με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες, να γίνονται ράμματα στο τραύμα του και μετά να παίρνει εξιτήριο καθώς δεν υπήρχε κάποια ανησυχία για την υγεία του.

Αντίθετα, ο 54χρονος αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου. Χθες, υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση χωρίς ωστόσο οι γιατροί να βγάλουν την σφαίρα από το σώμα του καθώς κρίθηκε επικίνδυνο σε αυτή τη φάση, για την πορεία της υγεία του.



Όπως δήλωσε στο cretapost ο διοικητής του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου Κώστας Τερζάκης, ο τραυματίας έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά ,ωστόσο η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή και τα επόμενα δύο 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα.