Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με πτώμα κοντά σε στρατόπεδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη. Οι εκτιμήσεις των Αρχών.

Σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε δίπλα σε έλος, πίσω από το στρατόπεδο Κακιούζη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα ανήκει σε άνδρα, ηλικίας περίπου 60 ετών και το εντόπισε περαστικός στο ύψος της πύλης λιμανιού 16.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η σορός έχει οπές στο πρόσωπο, οι οποίες σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις προήλθαν από τη σήψη του πτώματος. Στο σημείο πήγε το κλιμάκιο του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, το οποίο εξέτασε τον χώρο.

Φωτογραφικό υλικό έχει ήδη σταλεί στις ιατροδικαστικές αρχές για μία πρώτη εκτίμηση των συνθηκών θανάτου του άνδρα.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: thestival