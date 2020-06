Λάρισα

Ανήλικη καταγγέλλει για βιασμό τον θείο της

Το κορίτσι μεταφέρθηκε από τους γονείς της αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία...

Σοκάρει η καταγγελία μίας 13χρονης μαθήτριας από τη Λαμία, η οποία κατηγορεί τον θείο της για τον βιασμό της!

Το κορίτσι μεταφέρθηκε από τους γονείς της αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τον 45χρονο Ρουμανικής υπηκοότητας άνδρα, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport, το κοριτσάκι νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 21.00 δέχτηκε την πρόταση από τον 45χρονο άνδρα για να πάνε μια βόλτα με το φορτηγό του. Αυτός σταμάτησε σε κάποιο απόμερο μέρος στη Λαμία και σύμφωνα με τη 13χρονη τη βίασε.

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της μικρής, που νοσηλεύεται στο ΓΝ Λαμίας, προκειμένου να αποδειχτούν οι ισχυρισμοί της για σεξουαλική κακοποίησή από το θείο της.