Δωδεκανήσα

Τραγωδία: ελαιοχρωματιστής έπεσε από μεγάλο ύψος

Καρφώθηκε με το κεφάλι στο έδαφος, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες.

(εικόνα αρχείου)

Νέα τραγωδία συγκλονίζει από σήμερα το πρωί το νησί της Ρόδου, καθώς ένας 61 χρονος, έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε να βγάλει το μεροκάματό του, στην περιοχή του Αρχαγγέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΡΟΔΙΑΚΗΣ πρόκειται για κάτοικο της περιοχής του Αρχαγγέλου, αλβανικής καταγωγής ο οποίος διαμένει στο νησί μας τα τελευταία χρόνια μαζί με την οικογένειά του.

Σήμερα το πρωί, ξεκίνησε όπως κάθε μέρα για την εργασία του, σε οικία του Αρχαγγέλου, αλλά δυστυχώς αυτό το μεροκάματο ήταν το τελευταίο. Από τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε από μεγάλο ύψος την ώρα που εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματισμού, με αποτέλεσμα να "καρφωθεί" με το κεφάλι! Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να σπεύσει στο σημείο, αλλά όλα ήταν πλέον αργά, καθώς από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές και ο Εισαγγελέας που διέταξε σχετική έρευνα.