Μαγνησία

Νεκροί από πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Τραγικό θάνατο βρήκαν δυο άτομα και άλλα δυο τραυματίστηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα λίγα λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, κοντά στον οικισμό Κότες. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα 4 άτομα βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 7 μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, οικοδόμος, 61 ετών, καθώς και μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ήταν αδελφή της πεθεράς του. Ο 61χρονος είναι πατέρας δυο παιδιών και έμενε με την οικογένειά του στο Τρίκερι. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν, επίσης, η σύζυγός του και μια θεία του, που τραυματίστηκαν.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, ενώ ειδοποιήθηκαν να μεταβούν και ασθενοφόρα από το Νοσοκομείο Βόλου.

Συναγερμός σήμανε και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, δυνάμεις της οποίας έσπευσαν για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, με επικεφαλής τον διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, Νίκο Μητσογιάννη. Οι δυο τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν με μώλωπες στο Νοσοκομείο Βόλου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη καρδιακό επεισόδιο και να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, καθώς το σημείο όπου συνέβη το μοιραίο δυστύχημα δεν παρουσιάζει επικινδυνότητα.

Πηγή: e-thessalia.gr