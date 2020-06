Φθιώτιδα

Φίδι τρύπωσε σε πολυκατοικία (εικόνες)

Οι ένοικοι τρόμαξαν αντικρίζοντας ένα μεγάλο φίδι να «κόβει βόλτες» στην πυλωτή.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για έναν… απρόσκλητο επισκέπτη στη Λαμία.

Η πρώτη τους αντίδραση ήταν να καλέσουν την Πυροσβεστική. Δύο πυροσβέστες κατάφεραν γρήγορα να εντοπίσουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια το φίδι, που είναι άγνωστο πως βρέθηκε στην… τσιμεντένια “ζούγκλα”.

Πηγή: lamiareport.gr