Ρεθύμνου

Ζωνιανά: αποσωληνώθηκε ο 54χρονος τραυματίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκαρπες οι έρευνες για τη σύλληψη του 25χρονου άνδρα, που φέρεται να τράβηξε τη σκανδάλη...

Αποσωληνώθηκε ο 54χρονος τραυματίας του αιματηρού επεισοδίου στα Ζωνιανά την ώρα που ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές. Μετά τη θετική πορεία της υγείας του τραυματία, η αστυνομία αναμένει την κατάθεσή του για να πέσει "φως" στην υπόθεση.

Οι Αρχές από το βράδυ της Τρίτης, γνωρίζουν την ταυτότητα του ανθρώπου που φαίνεται ότι πάτησε τη σκανδάλη, του 25χρονου Ζωνιανού, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν καταφέρει να τον συλλάβουν, με τις πληροφορίες βέβαια να τον θέλουν να παραδίδεται ο ίδιος στις Αρχές, μετά την παρέλευση του αυτοφώρου και φυσικά να παραδίδει και το όπλο του, κάτι το οποίο αναμένεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες να γίνει μέσα στις επέμενες ώρες.

Ωστόσο μετ' εμποδίων πραγματοποιείται η έρευνα των αρχών στο πλαίσιο της προανάκρισης στην ορεινή κοινότητα του Μυλοποτάμου κι αυτό διότι τα στόματα των ανθρώπων στην περιοχή είναι ερμητικά κλειστά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το βράδυ της Τρίτης είχαμε έναν καταιγισμό πυρών.

Μάλιστα λένε και για ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών, όταν δηλαδή ο 54χρονος συναντήθηκε με τους ανθρώπους, που φέρεται να χτύπησαν νωρίτερα τον αδερφό του στην Αξό και του ζήτησε εξηγήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν επίσης ότι από την ανταλλαγή πυροβολισμών, σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ.

Όλα αυτά τα εξετάζει η αστυνομία, που εξακολουθεί να παίρνει καταθέσεις, ενώ ήδη ο πρώτος τραυματίας που είναι ο 45χρονος αδερφός του 54χρονου έχει δώσει κατάθεση, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να «φωτίσει» την αστυνομική έρευνα.

Πηγή: neakriti.gr