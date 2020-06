Χαλκιδική

Αγωνία για ψαρά που “βγήκε” και δεν επέστρεψε

Έρευνες από αέρος, ξηράς και θαλάσσης για τον εντοπισμό του ψαρά τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το απόγευμα της Πέμπτης.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό 63χρονου αλιέα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από χθες το απόγευμα, όταν πήγε για ψάρεμα με μικρό αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του Τορωναίου Κόλπου, στη Χαλκιδική.

Καθώς ο ίδιος δεν επέστρεψε έως το βράδυ, οι οικείοι του απευθύνθηκαν στην αστυνομία και έκτοτε ξεκίνησαν έρευνες που αυτή την ώρα διεξάγονται από αέρος, ξηράς και θαλάσσης με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλυβών Πολυγύρου και Γερακινής.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ένα αλιευτικό σκάφος, ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού και ελικόπτερο.