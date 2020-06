Μεσσηνία

Καλαμάτα: Σύλληψη ατόμου με τέσσερα ευρωπαϊκά εντάλματα

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον άνδρα που ακόμα και τη στιγμή του ελέγχου επιχείρησε να τους εξαπατήσει.

Τέσσερα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές της Ουγγαρίας εκκρεμούσαν σε βάρος ενός 48χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας.

Ειδικότερα, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, σύμφωνα με τα οποία, κατηγορείται για απάτη, υπεξαίρεση και κατάχρηση ιδιωτικού εγγράφου. Επιπλέον, σε βάρος του 48χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και περί ραδιοσυχνοτήτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας, ενώ κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, ο 48χρονος υπέδειξε πλαστή ταυτότητα και άδεια ικανότητας οδήγησης. Στη συνέχεια, σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του συλληφθέντα βρήκαν ένα πιστόλι κρότου, 19 φυσίγγια κρότου, έναν φορητό ασύρματο και ένα γκλοπ.

Ο 48χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.