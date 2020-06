Χαλκιδική

Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαράς

Τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης όταν βγήκε για ψάρεμα με το σκάφος του.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 63χρονος αλιέας, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από χθες, όταν πήγε για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή του Τορωναίου Κόλπου, στη Χαλκιδική.

Όπως έγινε γνωστό, πολίτης τον εντόπισε γύρω στη μία το μεσημέρι σε ακτή δυτικά της Γερακινής και ενημέρωσε τις Αρχές. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 63χρονος είχε πάει για ψάρεμα, χθες το απόγευμα, με μικρό αλιευτικό σκάφος και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Οι οικείοι του ανησύχησαν και ενημέρωσαν την αστυνομία, ενώ ακολούθησαν έρευνες από αέρος, ξηράς και θαλάσσης.