Ηράκλειο

Είχε βάλει στο “μάτι” επιχειρήσεις και εκκλησίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη «ποντικός» με πλούσια δράση.

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου Κρήτης, συνολικά έξι υποθέσεις κλοπών-διαρρήξεων, εκ των οποίων 5 ήταν τετελεσμένες και μία ήταν απόπειρα, οι οποίες διαπράχθηκαν σε επιχειρήσεις και σε ναό, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ημεδαπός, κατά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020, διέπραξε πέντε κλοπές-διαρρήξεις σε επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, αφαιρώντας χαλκό, μπαταρίες και αδρανή υλικά, συνολικής χρηματικής αξίας σχεδόν 5.000 ευρώ, και επιπλέον μία απόπειρα κλοπής σε ναό. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.