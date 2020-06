Χανιά

Έκανε… “συλλογή” από όπλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκρυβε στο σπίτι του ένα μικρό οπλοστάσιο.

Για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων κατηγορείται ημεδαπός που συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία στα Χανιά της Κρήτης.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Τρία πιστόλια, κυνηγετικό όπλο, δύο γεμιστήρες, φλογοκρύπτη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ξιφολόγχη, ξιφίδιο, πέντε μαχαίρια και επτά κροτίδες

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.