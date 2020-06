Θεσσαλονίκη

Εργατικό δυστύχημα για τεχνίτη

Φρικτός θάνατος για 55χρονο που αντικαθιστούσε θερμοσίφωνα.

Φρικτό θάνατο από ηλεκτροπληξία, βρήκε ένας ηλεκτρολόγος στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που επιχειρούσε να εγκαταστήσει θερμοσίφωνα σε πατάρι κατοικίας.

Ο άνδρας ηλικίας 55 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή επί τόπου στην οδό Θ. Σοφούλη στην περιοχή της Καλαμαριάς, στις 16.05, παρά τις συγκλονιστικές προσπάθειες που έκαναν για να τον κρατήσουν στη ζωή, διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Να σημειωθεί πως μέσα σε ελάχιστο χρόνο έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος, τόσο κινητή μονάδα, όσο και μοτοσικλετιστής διασώστης του ΕΚΑΒ, ενώ τις προσπάθειες τους συνέδραμαν και άνδρες της πυροσβεστικής.