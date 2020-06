Θεσσαλονίκη

Συναγερμός για πιθανό κρούσμα σε Αστυνομικό Τμήμα

Γυναίκα που πήγε στο κτήριο και μετακινήθηκε με δύο περιπολικά εμφάνισε συμπτώματα κορονοϊού. Σε καραντίνα μπήκαν αστυνομικοί.

Αναστάτωση προκάλεσε στους αστυνομικούς του κεντρικού αστυνομικού τμήματος της Θεσσαλονίκης η είδηση πως μία γυναίκα, η οποία βρέθηκε χθες στον 1ο όροφο του κτηρίου και μετακινήθηκε με δύο περιπολικά οχήματα εμφάνισε συμπτώματα κορωνοϊού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thestival, η γυναίκα, υπήκοος Βουλγαρίας, προσχήθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Λευκού Πύργου, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που προκάλεσε στην οικία της.

Μετά από σχετική εντολή για εγκλεισμό της σε ψυχιατρική κλινική, μεταφέρθηκε στον 1ο όροφο του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου και εν συνεχεία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν εμπύρετη και εισήχθη σε θάλαμο νοσηλείας κορονοϊού.

Η αντίδραση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή με την γυναίκα, ή βρέθηκαν στον ίδιο χώρο μαζί της, ενημερώθηκαν και παρέμειναν στο σπίτι τους σε καραντίνα. Οι χώροι στους οποίους κινήθηκε καθώς και τα δύο περιπολικά οχήματα απολυμάνθηκαν.

Το απόγευμα της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι και τα δύο τεστ COVID-19 στα οποία υποβλήθηκε η γυναίκα ήταν αρνητικά.