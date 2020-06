Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: φωτιά σε Έξω Χώρα και Μαριές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δόθηκε εντολή εκκένωσης για τον έναν οικισμό. Σε επιφυλακή Αρχές και κάτοικοι.

Από τις 22.30 περίπου το βράδυ της Παρασκευής, όπως αναφέρουν κάτοικοι των περιοχών, ξέσπασε φωτιά ανάμεσα σε Έξω Χώρα και Μαριές. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή κατέκαψαν δέντρα και απείλησαν κατοικημένες περιοχές.

Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν την νύχτα στην περιοχή των Μαριών, έκαναν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα ακόμα και να εκκενώσουν το χωριό τους!

Γύρω στις 02:00, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά ζητήθηκε να εκκενωθεί το χωριό Μαριές. Αμέσως κινητοποιήθηκσν άπαντες! Άρχισε να χτυπά η καμπάνα του χωριού, οι αστυνομικοί χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών και ενημέρωναν τον κόσμο, ενώ η ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου είχε μεριμνήσει για λεωφορεία και ξενοδοχεία! Τελικά, την τελευταία στιγμή ο καιρός γύρισε και το χωριό σώθηκε.

Αν και κατά τις 03.20 η εικόνα της φωτιάς έδειξε να ηρεμεί σε σχέση με νωρίτερα, σε επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι των Μαριών, ενώ υπάρχουν πούλμαν από το ΚΤΕΛ Ζακύνθου προκειμένου σε περίπτωση εκκένωσης να συνδράμουν και να μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλές σημείο.

Η φωτιά φαινόταν να κοπάζει τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ νωρίς το πρωί ενισχύθηκαν οι 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα που επιχειρούσαν όλη την νύχτα, με 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδράμουν 6 οχήματα ΟΤΑ και ένα μηχάνημα έργου. Στο νησί κατέφθασε και πεζοπόρο τμήμα με ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, το οποίο θα κάνει και ρίψεις νερού από αέρος.

Τα αίτια της πυρκαγιά είναι άγνωστα. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου έκανε αναφορά ότι θα μπορούσε να είναι και εμπρησμός.

Πηγη: imerazanter.gr