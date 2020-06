Μεσσηνία

Καλαμάτα: Ζημιές στην παραλία από τα τεράστια κύματα (βίντεο)

Καταστράφηκε μέχρι και ο μηχανισμός που εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα στην παραλία.

Αρκετές ζημιές στον εξοπλισμό καταστημάτων στην Παραλία προκάλεσαν τα κύματα, πού "έδερναν" όλη τη νύχτα τις ακτές της Καλαμάτας.

Παρά τις προσπάθειες αρκετών επαγγελματιών να μαζέψουν άρον άρον ξαπλώστρες και ομπρέλες, δεν αποφεύχθηκαν οι ζημιές με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να μην ξεκινάει με τον τρόπο, που περίμεναν.

Εν τω μεταξύ, μεγάλη ζημιά υπέστη τπ Seatrac στην περιοχή της Ανάστασης από τα μεγάλα κύματα, που "χτύπησαν" την παραλία της Καλαμάτας τις νυχτερινές ώρες.

Ουσιαστικά ο εξοπλισμός, που εξυπηρετεί εκατοντάδες άτομα με κινητικά προβλήματα κάθε καλοκαίρι έχει εν πολλοίς καταστραφεί και απαιτείται πλέον άμεση παρέμβαση για την αποκατάστασή του, ενόψει του προσεχούς διαστήματος.

Πηγή: eleftheriaonline.gr, mesogeios Tv, tharrosnews.gr