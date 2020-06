Δωδεκανήσα

Χειροπέδες σε κτηνοτρόφο για τραύμα σε αγελάδα

Ο αστυνομικός έλεγχος οδήγησε στην σύλληψη του κτηνοτρόφου.

Ένας 59χρονος κτηνοτρόφος συνελήφθη στη Ρόδο διότι δεν παρείχε τις απαραίτητες φροντίδες σε μία εκ των αγελάδων του, η οποία ήταν τραυματισμένη!

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 59χρονος κτηνοτρόφος διατηρεί τα ζώα του στις παρυφές της πόλης της Ρόδου και προχθές βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Ρόδου σε έλεγχο που του έκαναν διαπίστωσαν πως μία από τις αγελάδες του, την οποία είχε δεμένη έφερε τραύμα στο πίσω αριστερό πόδι.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 59χρονο καθώς δεν παρείχε στο ζώο την ιατρική φροντίδα που όφειλε και σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Πηγή: rodiaki.gr