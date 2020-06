Ρεθύμνου

Φωτιά στο Ρέθυμνο

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε στο Αμάρι Ρεθύμνου, στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος των ποταμών, η οποία ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι κατακαίγοντας αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το συντονιστικό της πυροσβεστικής 11 οχήματα με δύο πεζοπόρα τμήματα και συνολική δύναμη 25 πυροσβεστών έσπευσαν στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ οι πυροσβέστες κατάφρεαν να συγκρατήσουν το πύρινο μέτωπο και να θέσουν υπό μερικό έλεγχο την φωτιά, μη επιτρέποντας, -με τις προσπάθειες τους-, εξάπλωση της φωτιάς, οι φλόγες της οποίας δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.