Αργολίδα

Κρανίδι: “Ανάσα” για τους κατοίκους η παράταση της καραντίνας στην δομή

Δεν σταματούν τον αγώνα για απομάκρυνση της δομής προσφύγων και μεταναστών ενώ πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για να υποδεχτούν τουρίστες στην περιοχή.

Με ανακούφιση αλλά χωρίς να σταματούν τον αγώνα τους για απομάκρυνση της δομής προσφύγων και μεταναστών υποδέχθηκαν την ανακοίνωση για παράταση της καραντίνας οι κάτοικοι στο Κρανίδι.

Ο αυστηρός περιορισμός κυκλοφορίας των φιλοξενουμένων παρατείνεται έως και τις 14 Ιουνίου, όπως αποφάσισαν τα τρία συναρμόδια υπουργεία.

Οι κάτοικοι αγωνιούν για τις επιπτώσεις της παραμονής της δομής στην περιοχή, καθώς περιμένουν πως και πως την επανεκκίνηση στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού που δίνει ανάσα στην περιοχή.



Οι εργαζόμενοι στην περιοχή ετοιμάζονται να υποδεχθούν με όλα τα απαραίτητα μέτρα τους επισκέπτες που έκαναν παγκοσμίως γνωστή την Ερμιονίδα.



Η αυξανόμενη ανησυχία για την απομάκρυνση της δομής έχει να κάνει και με τον φόβο αποτροπής τουριστών από την περιοχή.

Κάθε χρόνο πολλοί επισκέπτες απολαμβάνουν τα ιδιαίτερα τοπία , τη θάλασσα αλλά και τη στεριά.



Τώρα όλοι αναμένουν την αποσυμφόρηση της περιοχής και την επιστροφή των επισκεπτών από ολόκληρο τον κόσμο.