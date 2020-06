Ηράκλειο

Θρήνος για 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης

Ο άτυχος νεαρός ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα...

Ένας 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, το μεσημέρι του Σαββάτου, στη θάλασσα του Αγιοφάραγγου, νότια της Μονής Οδηγητρίας, στο Νομό Ηρακλείου.

Τον άτυχο νεαρό είδαν να παλεύει με τα κύματα και κατόπιν να χάνει τις αισθήσεις του οι φίλοι του, με τους οποίους είχε πάει στη θάλασσα για κολύμπι. Οι φίλοι του ειδοποίησαν άμεσα και το ΕΚΑΒ που έσπευσε άμεσα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, στην παραλία βρισκόταν και μία γιατρός, η οποία προσπάθησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον 20χρονο ήταν όμως ήδη αργά...

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, και του έντονου κυματισμού το Λιμενικό που επίσης ειδοποιήθηκε δεν μπορούσε να παρέμβει, όποτε χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής προκειμένου να ανασύρουν τον 20χρονο.