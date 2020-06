Ρεθύμνου

Το πλοίο OLYMPUS προσέκρουσε στο λιμάνι του Ρεθύμνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλοίο που μεταφέρει περισσότερους από 100 επιβάτες, απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους.

Στο λιμάνι του Ρεθύμνου προσέκρουσε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο OLYMPUS, κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα στο OLYMPUS επιβαίνουν 108 επιβάτες, 22 ΙΧ οχήματα 15 φορτηγά και 6 δίκυκλα.

Μόλις ολοκληρωθεί η αποβίβαση των επιβατών στο πλοίο θα απαγορευθεί προσωρινά ο απόπλους για επιθεώρησή του και συνέχιση του δρομολογίου του.

Το πλοίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πειραιά -Μήλο - Θήρα - Ρέθυμνο.

Φωτογραφία ekriti.gr