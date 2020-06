Θεσσαλονίκη

Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγνόησε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο. Το ΙΧ που οδηγούσε "καρφώθηκε" πάνω σε φορτηγό.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη ατόμου που ενέχεται σε παράνομη μεταφορά επτά αλλοδαπών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης και Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 31χρονο Ιρακινό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, αντίσταση, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες, στον κόμβο Ωραιοκάστρου, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 31χρονος από το εσωτερικό του οποίου αποβιβάστηκαν τέσσερις αλλοδαποί από τη Συρία και τη Σομαλία που στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια, το προαναφερόμενο όχημα παρά τη χρήση σχετικών σημάτων που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, συνέχισε την πορεία του και στην περιοχή του Ευόσμου, προσέκρουσε σε φορτηγό και ακινητοποιήθηκε χωρίς να προκύψει τραυματισμός.

Ο 31χρονος προσπάθησε να διαφύγει πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ενώ προέκυψε ότι στερούταν ταξιδιωτικών εγγράφων και άδειας ικανότητας οδήγησης. Επιπλέον, από το εσωτερικό του οχήματος αποβιβάστηκαν τρεις ακόμη αλλοδαποί που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.